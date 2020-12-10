قالوا لـ كاميرا دوت الخليج: أمير المصري يتحدث عن فيلمه "ليمبو".. ﺑﺎﺳﻞ ﺍﻟﺰﺍﺭﻭ لـ أسماء جلال: مش أنا طلقتك؟

التقت كاميرا "دوت الخليج" بعدد كبير من النجوم أثناء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، نستعرض لكم أبرزهم من خلال التقرير التالي:

عبّر الفنان أمير المصري، عن سعادته لمشاركة فيلمه "ليمبو" في مهرجان القاهرة السينمائي وهو العرض الأول له في مصر بعد عرضه عالميًا في أكثر من مهرجان من بينها كان. وتحدث أمير المصري، لـ كاميرا "دوت الخليج" عن مشاركة فيلمه "ليمبو" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، كما تحدث عن الفرق بين التصوير في مصر والخارج. كما كشف عن تفاصيل دوره في فيلم "ليمبو" وعن أصعب المواقف الصعبة التي تعرض لها أثناء التصوير.

حرص الفنان ﺑﺎﺳﻞ ﺍﻟﺰﺍﺭﻭ، على تهنئة الفنان أمير المصري لعرض فيلمه "ليمبو" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وحضور الريد كاربت الخاصة بالعرض. كما تحدث باسل، لـ كاميرا "دوت الخليج" عن الأشياء التي تعلمها من الوسط الفني. ووجه ﺑﺎﺳﻞ ﺍﻟﺰﺍﺭﻭ، رسالة كوميدية للفنانة أﺳﻤﺎء ﺟﻼﻝ، بعد ظهورها مع في الكادر أثناء التسجيل بشكل طريف. شريف حافظ حرص الفنان شريف حافظ على توجيه رسالة للفنان أمير المصري، في الريد كاربت الخاصة بفيلمه "ليمبو" أثناء عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كما اكد شريف، تمنيه للوصول إلى العالمية، وكشف لـ كاميرا "دوت الخليج" عن تفاصيل أعماله المقبلة، كما تمنى تكريم الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمهرجان القاهرة. ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ وجه الفنان ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ، رسالة إلى الفنان أمير المصري، في الريد كاربت الخاصة بفيلمه "ليمبو" والذي تم عرضه في أكثر من مهرجان عالمي، ومن ثم تم عرضه في مهرجان القاهرة. كما كشف من خلال كاميرا "دوت الخليج" تفاصيل أعماله المقبلة في رمضان وتحدث عن تجربته في مسلسل "حكايات بنات" وعن النجاح الذي حققه وكواليس العمل. وأكد ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ، إنه لا يفضل تجسيد قصة حياة والده الفنان الراحل إبراهيم يسري. ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء. والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قالوا لـ كاميرا دوت الخليج: أمير المصري يتحدث عن فيلمه "ليمبو".. ﺑﺎﺳﻞ ﺍﻟﺰﺍﺭﻭ لـ أسماء جلال: مش أنا طلقتك؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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