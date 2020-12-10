خاص: قصة وموعد انتهاء تصوير مسلسل "الروح والرية" لهبة الدري وشيماء علي

"الروح والرية" مسلسل درامي جديد بدأ صناعة في تصويره خلال الفترة الماضية من أجل عرضه في شهر رمضان 2021، ويضم العمل الجديد مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في الخليج العربي.

تفاصيل المسلسل الكويتي الجديد "الروح والرية"

أحمد ملا حسين منتج مسلسل "الروح والرية" كشفت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل قصة المسلسل الجديد الذي يستعد صناعه لعرضه في شهر رمضان القادم، وقد بدأ تصوير المسلسل كذلك خلال الأسابيع الماضية، فقال المنتج أحمد ملا حسين : "بدأنا تصوير المسلسل منذ فترة وهو عمل جديد مقرر عرضه في رمضان 2021 قصة مسلسل (الروح والرية) تتناول حقبة التسعينات، ومجموعة من الأحداث تقع لأفراد أسرة وتتسبب في تغير حياتهم، وتجبر بعضهم عن التخلي عن أحلامه والبعض الأخر على تحمل المسئولية، فالعمل يقدم الصعوبات التي تواجه الأهل في تربية الأطفال والمراهقين".

موعد الانتهاء من تصوير مسلسل "الروح والرية" لهبة الدري

أحمد ملا حسين كشف كذلك عن موعد الانتهاء من تصوير مسلسل "الروح والرية" فقال: "استطعنا خلال الأسابيع الماضية من قطع شوط طويل من تصوير المسلسل واستطيع أن اؤكد أننا انتهينا من نصف العمل تقريبا، وأمامنا الوقت الكافي للانتهاء من تصويره قريبا حيث أن الوقت المقدر للانتهاء بشكل كامل من المسلسل هو أقل من شهر بإذن الله"، ويشارك في بطولة مسلسل "الروح والرية" مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في الكويت والخليج العربي من أبرزهم الفنانة، هبة الدري، وشيماء علي، ويعقوب عبدالله، وفهد البناي، وإيمان الحسيني، وفاطمة الحوسني، ومحمد الدوسري، وريم ارحمه، وصمود المؤمن، وعبدالله التركماني، وفيصل فريد، ونواف العلي، وأحمد بن حسين، وجنى الفيلكاوي، والزين بو راشد، والعمل من تأليف أنفال الدويسان، وإخراج منير الزعبي.

عرض مسلسل "بيت بيوت" آخر أعمال سليمان الياسين قريبا

أحمد ملا حسين قد أعلن خلال الفترة الماضية عن الانتهاء من تصوير كامل مشاهد مسلسل "بيت بيوت"، والذي تعرض للعديد من الصعوبات وتأجل تصويره بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يعرض قريبا، حيث أن العمل قد قرر صناعه عدم عرضه في شهر رمضان القادم، وينتظر الجمهور عرض العمل الجديد حيث أنه يعتبر من الأعمال الأخيرة التي شارك فيها الفنان الراحل سليمان الياسين، كما يشارك في بطولة العمل كل من الفنان السعودي عبد المحسن النمر، والفنانة انتصار الشراح ، وهبة الدري، ومرام البلوشي، و نور الكويتية، والعمل من تأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه.

يذكر أن المنتج أحمد ملا حسين قد شارك في إخراج العديد من الأعمال المسرحية تلفزيونيا منها مسرحية "سوبر هيرو" ، و"الخفافيش"، وكان آخر عمل مسرحي شارك في إخراجه مسرحية "رحلة بدينار ونص".