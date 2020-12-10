تطورات الوضع الصحي لـ مصطفى الخاني نجم "باب الحارة" بعد نقله للمستشفى بسبب مضاعفات كورونا

مصطفى الخاني بعدما تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا نقل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج بسبب زيادة الأعراض المصاحبة للفيروس على الفنان السوري خلال الساعات الماضية.

تفاصيل الوضع الصحي للفنان السوري مصطفى الخاني

مصطفى الخاني نشرت الصفحة الرسمية له على "انستجرام" بعض من التفاصيل الخاصة بوضعه الصحي وذلك بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا ونقله المسشتفى، مما تسبب في حالة من القلق من قبل زملائه النجوم وكذلك محبيه ومتابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الصفحة الرسمية للفنان السوري أكدت في بيان لها أن حالة مصطفى الخاني باتت مستقرة وأن وضعه الصحي أصبح أفضل كما وجهت الشكر لكل من سعى للتواصل معه من أجل الاطمئنان عليه فجاء البيان: "شكرا إلى كل من أرسل رسالة أو اتصل أو حاول الاطمئنان على صحة الاستاذ مصطفى، الحمد الله هو الآن أفضل، وضعه مستقر وفي تحسن إن شاء الله".

النجوم يساندون مصطفى الخاني في أزمته الصحية

الصفحة الرسمية للفنان مصطفى الخاني وجهت كذلك في بيانها الشكر لوسائل الإعلام على مساندتها للفنان السوري وسعيها للاطمئنان على صحته، كما طلبت من متابعيه الدعاء له من أجل تجاوز هذا الوضع الصحي فجاء البيان: "شكر خاص وكبير للأساتذة الصحفيين والإعلاميين على حرصهم و اهتمامهم ونعتذر من كل شخص لم يكن هناك إمكانية للرد عليه بسبب الظرف الطارئ، إن شاء الله سيتواصل معكم جميعا الاستاذ مصطفى كعادته حين يكون ذلك ممكنا، شكراً لتفهمكم ومحبتكم .. ودعواتكم".

قصي خولي علق على الوضع الصحى للفنان مصطفى الخاني ووجه له رسالة فكتب: "بالسلامة أبو ليلى الغالي والله يحميك وتقوم بالسلامة يا غالي"، بينما كتبت الفنانة السورية ميسون أبو أسعد: "ألف سلامة عليك صديقي الغالي"، وكتبت الفنانة صباج الجزائري: "سلامة قلبك أبو ليلى الله يشفيك ويعافيك يارب"، كما علق كل من الفنانة شكران مرتجى، والكاتب والمؤلف رامي كوسا، والفنانة آن ماري سلامة، والفنانة نسرين طافش.

أبرز الأعمال التي شارك فيها الفنان مصطفى الخاني

مصطفى الخاني شارك خلال مشواره الفني الكبير في العديد من الأعمال الدرامية المهمة والتي كان من أبرزها دوره في مسلسل "باب الحارة" حيث قدم شخصية "النمس"، والتي حقق من خلالها نجاحا كبيرا، وكان آخر عمل شارك فيه الفنان السوري مسلسل "مقامات العشق" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك في بطولته كل من يوسف الخال، ونسرين طافش، ولجين إسماعيل، وقمر خلف، و محمد حداقي، ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها الفنان مصطفى الخاني كذلك مسلسل "العراب" و"حرائر" و"حدث في دمشق".