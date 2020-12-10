ميساء مغربي تكشف سبب إخفائها لهوية زوجها وقرابتها مع دنيا سمير غانم

ميساء مغربي حلت ضيفة على برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي على قناة العربية حيث كشفت عن سر اخفائها لزوجها عن الإعلام، كما تحدثت عن صلة القرابة التي تجمعها بعائلة الفنان سمير غانم، وردت على انتقادات عمليات التجميل.

ميساء مغربي تكشف سبب اخفائها زوجها عن الأضواء

الفنانة ميساء مغربي وخلال لقائها مع الاعلامية سارة دندراوي قالت بأن السر وراء إخفاء زوجها عن الاعلام واعين الجمهور هو الحسد، ورفضت الكشف عن اسمه حيث اكتفت بذكره في المقابلة بإسم "حبيبي"، كما لم تفصح عن اسمه أو هويته وبررت ميساء موقفها بأن الحسد يمكن أن يصيب الشخص ولو بمجرد الإشارة إليه.

ميساء مغربي لفتت ايضا الى ان سبب عدم ظهورها برفقة زوجها في أية مناسبة اجتماعية أو فنية، سببها حرصها على الخصوصية العائلية وخوفها من "العين".

ميساء مغربي وردها على عمليات التجميل

في سياق آخر، كشفت الفنانة ميساء مغربي حقيقة علاقة النسب التي تجمعها بالنجمتين دنيا وإيمي سمير غانم وقالت بأن خالتها متزوجة من خالهم.

وحول انتقادات البعض لها عقب خضوعها لعمليات التجميل، قالت بأنها تحب شكلها الحالي بمقدار اعجابها بشكلها في السابق.

وتحدثت ميساء مغربي عن محبتها لـ الفنان السعودي ناصر القصبي، وقالت بأنه لا يوجد تعمد لعدم التعاون معه في أعماله الدرامية بموسم رمضان، ولكن أعماله الكوميدية لا تناسب طابعها الدرامي، كما أوضحت سبب تحدثها الدائم باللهجة الخليجية رغم أنها مغربية، مشيرة الى تواجدها في الخليج وهي بعمر الخمس سنوات، وقالت إنها تعودت التحدث باللهجة الخليجية ولكنها بنفس الوقت تتقن لهجتها الأم.