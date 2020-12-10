القاهرة ـ دوت الخليج الخميس,10 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 15:07
تتواصل عروض "مسرح مصر" عبر قناة "MBC مصر"، حيث تعرض غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً بتوقييت القاهرة أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "المؤلف".
وبحسب بيان رسمي لـ mbc، تدور أحداث مسرحية "المؤلف"، حول مؤلف لا يقدم أعمال جديدة منذ فترة طويلة حتي يطلب أحد المنتجين أن يتعاقد معه لتقديم عدة أعمال سينمائية، بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور وتفاصيل عرض مسرحية "المؤلف" للفنان أشرف عبد الباقي ونجوم "مسرح مصر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.