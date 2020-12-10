فيديو سلاف فواخرجي : أرفض المشاركة في مسلسل "الهيبة" وأفضل الأعمال الهادفة

سلاف فواخرجي حلت ضيفة على برنامج "المختار" الذي يبث على إذاعة المدينة والذي يقدمه الإذاعي باسل محرز، وتحدثت الفنانة السورية عن عودتها للدراسة من جديد في الجامعة، والسبب في رفضها المشاركة في مسلسل "الهيبة" مع الفنان تيم حسن في حال عرض عليها العمل معه.

سلاف فواخرجي تستكمل دراستها للآثار

سلاف فواخرجي أكدت في لقائها مع برنامج "المختار" عن سعادتها بالعودة للدراسة من جديد داخل الجامعة وردود الفعل التي صاحبت هذه العودة، وأكدت أنها ترغب في استكمال دراستها للدكتوراه، وأن السبب في هذه الخطوة هو مساندة أسرتها لها ودعمها بشكل متواصل فقالت الفنانة السورية: "سعادتي لا توصف بسبب عودتي للجامعة ففي عام 1998 تخرجت من قسم الآثار كلية الآداب، بعد تصوير لمسلسل (صقر قريش) عدت وحصلت على الدبلوم، وعدت كذلك خلال السنوات الماضية ودرست من جديد، لكن هذا العام عدت لدراسة الماجستير بمساعدة من أصدقائي وهما سبب حماسي بالإضافة أن دراسة الآثار بالنسبة لي أفضلها لأنني كنت من أولى الدفع الدارسين لها، وإذا كانت أسرتي تساعدني فلماذا لا اسعى، وانا أفكر في دراسة الدكتوراه، بسبب أنها رغبة والدتي، وانا سعيدة بردود الفعل وسعى العديد من الكبار في استكمال دراستهم بسبب تأثرهم بما فعلت".

سلاف فواخرجي ترفض المشاركة في مسلسل "الهيبة"

سلاف فواخرجي تحدثت كذلك عن فرص مشاركتها في أعمال مع مجموعة من المخرجين منهم حاتم علي، ورشا شربتجي، وسامر البرقاوي فقالت: "حاتم علي سافر للخارج، وقد شاركت معه في العديد من الأعمال الناجحة، لكن يعمل الآن خارج سوريا، و رشا شربتجي هناك مشروع قائم وهناك تواصل مستمر بيننا، أما سامر برقاوي فتواصل معي من أجل المشاركة في مسلسل (شبابيك) لكني اعتذرت".

سلاف فواخرجي أوضحت موقفها من المشاركة في مسلسل "الهيبة" في حال عرض عليها المخرج سامر برقاوي المشاركة فيه فقالت: "سوف ارفض إذا عرض علي العمل في مسلسل (الهيبة) لأنه ليس تركيبتي، وليس الجو الذي أفضله، فالعمل حقق نجاحا كبيرا وابارك لجميع ابطاله والنجمات اللاتي شاركن فيه"، وأضافت سلاف فواخرجي: "أنا صاحبة مشروع ليس هدفي التنافس، وهدفي أن اقدم أعمال تبقى في الذاكرة، الأهم بالنسبة لي أن اقدم عمل هادف بغض النظر عن ناجحه او عدمه، فالأهم بالنسبة لي العمل يكون ذات قيمة، وشاركت في أعمال ذات إنتاج ضخم من قبل".

سلاف فواخرجي: اشتقت للعمل مع يارا صبري

سلاف فواخرجي أكدت عن رغبتها في العودة من جديد للعمل مع الفنانة يارا صبري فقالت: "يارا صبري أتمنى العودة للمشاركة معها في أعمال جديدة فمنذ مسلسل (بكرا احلى) الذي جمعنا وكان هناك حالة بيننا مختلفة لم تتكرر لذلك مشتاقة للعمل معها من جديد"، يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي بدأت تصوير مسلسل "الكندوش" الذي تشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما منهم الفنان أيمن زيدان، وسامية الجزائري، وصباح الجزائري، وشكران مرتجى، وكندة حنا، والعمل من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين.