مخرج فيلم "عالم التليفزيون" لـ"دوت الخليج الفني" هذه قصة الفيلم.. وفخور بعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي

وفي تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" ، قال روبير:" أنا فخور بعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي، فهذه أول مرة أن آتي إلى القاهرة وأحببتها كثيراً" .

وأستكمل روبير حديثه قائلاً:" تدور احداث الفيلم حول الكواليس التي تحدث وراء تقديم البرامج التليفزيونية ، فالمذيع يقدم برنامج "المواعدة" ويحدث بعدها ضجة كبيرة ، بين أشخاص يؤيدونه وأشخاص آخرى تعارضه ، فالفكرة حول حرية الرأي ، والسيناريست هو البطل وأحببت طريقته في الكتابة وضفت لها رؤيتي الإخراجية، حتى يظهر بهذا الشكل" .

الفيلم عرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتدور أحداثه حول ممثل متعثر في عمله وفي حياته المادية تأتيه فرصة ليقدم أحد برامج الواقع التي تتسابق فيها مجموعة من النساء للفوز بأحد الرجال، لكن ردود الفعل على البرنامج تأتي خارج التوقعات.

وقدم الفيلم عدة أفكار بشكل متواز ومتزن فلا تعلو إحداها على البقية، وقدم الفيلم عدة أفكار بشكل متواز فنشاهد كواليس صناعة هذا النوع من برامج الواقع، والتي لا يهتم منتجوها سوى بتحقيق نسب مشاهدة وإعلانات مرتفعة دون النظر لنفسية المشاركين وحياتهم الخاصة، كما يسلط الضوء على نظرة المجتمع اللبناني، وربما العربي للمرأة التي تصرح بعواطفها ورغباتها أمام الجميع وكيف يستقبلون هذا بالرفض الذي يصل إلى حد الهجوم.