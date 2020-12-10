بإطلالة أنيقة.. لقاء سويدان تسحر الجمهور في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة لقاء سويدان جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء بالصورة من أحد المناطق الخلابة ، جميلة كعادتها مرتدية فستان قصير باللون الرصاصي ، وعلقت على الصورة قائله:" لا تقلق كن سعيداً ، كل شئ سيكون علي ما يرام ، فقط أمن بخطط الله".

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيها وتباينت التعليقات ابرزها :" حلوة وجميلة ومتألقة".

والجدير ذكره أن آخر أعمال لقاء سويدان مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.