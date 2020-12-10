جومانا مراد بجانب يسرا في رمضان 2021

وتعد تلك المرة الثانية التي يجمع بين الفنانة جومانا مراد ويسرا، في عمل درامي بعد مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي 2020.

ومن المقرر بدء تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتدور قصة المسلسل حول قضية اجتماعية هامة وخاصة للمجتمع المصري، مثلما قدمت من قبل عدد من القضايا الهامة وكان على رأسها قضية أغتصاب المراة وقضية العُنف ضد المرأة.

يذكر أن اخر أعمال الفنانة جومانا مراد، الدرامية مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وتصدر التريند اكثر من مرة.