مصطفى بسيط يهنئ مصطفى خاطر على فيلمه الجديد "ثانية واحدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان مصطفي بسيط، علي تهنئة صديقه مصطفي خاطر علي فيلمه الجديد "ثانية واحدة".

ونشر مصطفي خاطر البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" ، ووجه له رسالة خاصة قائلاً:" مبروك مصطفي خاطر علي فيلم ثانية واحدة ، ربنا يجعله فتحة خير عليك يا صديقي ، مبروك عم محمد السبكي إن شاء الله ربنا يكتبلكم النجاح ، قريباً بجميع دور العرض.

فيلم "ثانية واحدة" يُشارك في بطولته دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج محمد السبكي ، والفيلم إخراج: أكرم فريد ، وإنتاج: محمد السبك ، وتدور أحداث هذا الفيلم في إطار رومانسى كوميدي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط، كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.