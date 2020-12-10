سوسن بدر تستعيد ذكريات الماضي بصورة في شبابها

شاركت الفنانة سوسن بدر صورة قديمة لها في فترة شبابها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت "سوسن بدر" تعليقا على الصورة قائلة: " و الانسجرام و الانفلونسرز و الفاشونيستاز كانوا رايحيين .. احنا كنا راجعيين و لا موأخذه ???????? من صندوق الذكريات و انا عمري ١٨ سنه ❤️".

وأعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بالدور الذي قدمته خلال مسلسل خيط حرير، معقبة:" الناس كانت شايفه الشخصية شريرة لكن الشخصية كان تؤمن بمنطقها هى حماية ولادها".



وتابعت بدر خلال حوارها مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "أون أي"، أنها تحب التدقيق فى تفاصيل أى عمل تقدمه.



وعن العمل مع الفنانة مى عز الدين، قالت بدر، إحنا أصدقاء لكن أول مرة نشتغل مع بعض وعندها طاقة تمثيل كبيرة اللى طلع منها جزء صغير وميزتها المهمة جدا أنها ادامه".



وكشفت الفنانة سوسن بدر عن سبب عدم حضورها لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

ونشرت الفنانة سوسن بدر صورة للفنانة منى زكي خلال تكريمها، معلقة عليها: "منى زكي الموهوبة والإنسانة المحترمة ألف مبروك وتستحقي آلاف التكريمات"، وعلقت على هذه الصورة إحدى متابعات الفنانة سوسن بدر، قائلة: "منى ومنة حلويات بلدنا وحضرتك محضرتيش ليه يا استاذة سوسن ؟".



أجابت الفنانة سوسن بدر عليها قائلة: "خايفة من الكورونا"، فسر البعض غيابها عن الحضور بهذا السبب الحقيقي فيما اعتبر الآخرون أنها ربما تمزح ومنشغلة حاليا في أعمال أخرى.



وتستعد الفنانة الكبيرة للمشاركة في دراما رمضان المقبل، بمسلسل "الملك أحمس"، وتجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية والدته، وهو من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، محمد علاء، محمد فراج، ومن إخراج حسين المنباوي.



كانت سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

