حسام الحسيني يهنئ نجله بعيد ميلاده.. ابني الكبير سندي وامتدادي

حرص الفنان حسام الحسيني على تهنئة نجله بعيد ميلاده، وشارك جماهيره صورتهما عبر حسابه علي موقع تبادل الصور انستجرام.

وكتب حسام الحسيني تعليقًا على الصورة قائلًا: "‎ابني الكبير سندي و امتدادي ربنا يكرمك و يفتحلك طريقك و يجعلني سبب اني اساعدك تحقق كل احلامك".



وتابع : "اشوفك رقم واحد بأخلاقك و طيبتك و ثقتك في نفسك بحبك و فخور دائما بيك و اعرف اني دائما ضهرك صاحبك اخوك و ابوك".



كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسيني، تصويره كليب أغنية "صحاب أونطة" للنجم الشعبي حكيم، التي طرحت الشهر الماضي على يوتيوب.

أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.



وشاركت نهال عنبر والدة حسام الحسيني فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من أيتن عامر، ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.