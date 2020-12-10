أصالة تتعرض لموقف محرج بسبب أشرف زكي.. تفاصيل

تعرضت الفنانة أصالة نصري، لموقف محرج بسبب منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعدما نشرت صورة من تكريم الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين بأكاديمية الفنون، وعلقت بأنه تكريم من مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت أصالة، صورة من تكريم أشرف زكي بأكاديمية الفنون، وعلقت: «هو إنسان حافظ على مواهبه الله له .. منّ خلق وإخلاص وعطاء لامحدود لكلّ منّ حوله .. الأستاذ الكبير بقلّبه ونبله وطاقته أشرف زكي تكريمك فرصة لتعرف مدى محبّة كلّ منّ حولك واحترامهم لك أستاذنا الطيّب الوقور .. وكلّ التّوفيق للقائمين على مهرجان القاهره السينمائي برئاسة الغالي الكاتب الكبير محمّد حفظي».