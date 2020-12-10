محمد ممدوح ناعيا نبيل فاروق: وداعا رجل المستحيل

نعى الفنان محمد ممدوح الروائي الكبير الدكتور نبيل فاروق والذي وافته المنية أمس الأربعاء، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشر محمد ممدوح صورة له بصحبة الدكتور نبيل فاروق وأسر ياسين وعلق عليها قائلًا : "وداعا رجل المستحيل.. وداعا نبيل فاروق

إنا لله وإنا إليه راجعون.

واشتهر نبيل فاروق بالأدب البوليسي والخيال العلمي، حيث صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذى قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

وكانت أولى الجوائز التى حصل عليها الراحل من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000 م.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حينما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية، وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".

وابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصري، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.