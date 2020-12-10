ماجد الكدواني لجمهوره: مش أنا عيد ميلادي النهاردة

بحس فكاهي، احتفل الفنان ماجد الكدواني بعيد ميلاده الـ53، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة وعلق عليها قائلا "مش أنا عيد ميلادي النهارده". يحتفل اليوم الفنان ماجد الكدواني بعيد ميلاده ويعد أحد النجوم الذين قدموا العديد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة في وجدان المشاهد العربى. شارك في عدة مسلسلات إضافة إلى مسلسل الرسوم المتحركة افهمني شكرًا عام 2009.

حصل على جائزة التمثيل في مهرجان جمعية الفيلم عام 2013 وجائزة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما. بدأ عمله في تجهيز ديكور المسرحيات لعدة مسرحيات على مسرح الكلية، ولكن حبه للتمثيل جعله في البداية يحضر جميع بروفات المسرحيات لينضم بعدها إلى فريق التمثيل في الكلية.

التحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990 وشارك في العديد من العروض المسرحية.

تزوج ماجد الكدواني عام 1990 من زميلة له في كلية الفنون الجميلة وأنجب منها يوسف وساندرا.

أما آخر أعماله فكان نادي الرجال السري وهو فيلم كوميدي مصري، حقق نجاحا كبيرا ووصلت إيراداته لنحو 60 مليون جنيه بعد عدة أسابيع من عرضه.



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