نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو عادل يروج لمسرحية "الوصية" عبر إنستجرام في المقال التالي

مسرحية "الوصية" ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويقدمها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وإنتاج المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وهو يتناول قصة حياة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد شهداء قواتنا المسلحة بمعركة الإرهاب في سيناء، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.

والمسرحية بطولة كل من أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام، بطولة غنائية للفنانة مي فاروق، أشعار محمد بهجت، ألحان أحمد كيكار، ديكور محمد الغرباوي، أزياء هالة الزهري، إضاءة أبوبكر الشريف، استعراضات للدكتور مجدي صابر، مدرب الاستعراضات فاروق الشريف، مساعدو الإخراج: معتز مغاوري ، أسماء غازي ، هيثم حسام، مخرج منفذ علا فهمي.

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان ميدو عادل لمسرحيته الجديدة والتي تحمل اسم الوصية ، ونشر ميدو البوستر الرسمي للمسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : الوصية ، عرض مسرحي يستحق المشاهدة ، خميس وجمعة وسبت وحد علي المسرح القومي الساعة الثامنة ، إخراج خالد جلال.