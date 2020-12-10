بلوك جديد.. حسن شاكوش يغازل جمهوره في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر شاكوش بالصورة من إحدى حفلاته بلوك جديد ، حيث غير لون شعره من الأسود للأصفر ، خرتدياً بنطلون أبيض وقميص كحلي ، وعلق على الصورة قائلاً : وحشتوني يا حبايب قلبي.

من ناحية أخرى طرح حسن شاكوش مؤخراً مهرجان "أنت بسكوتاية مقرمشة" ، ويتعاون خلال الأغنية مع المطرب حمادة مجدي ، وتصدر المهرجان تريند المشاهدات ليحتل رقم 6 على يوتيوب بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية لشاكوش وحقق نجاحا كبيرا. وتقول كلمات المهرجان: "انتي بسكوتايه مقرمشه.. يابت ده انتي قطه مخربشه ،، اموت فيكي وانتي مفرفشه منعكشه.. قاعده جوه قلبي مربعه انتي لوحدك باربعه.. كل حاجه فيكي ليها منفعه مدلعه".