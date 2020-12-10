حسام داغر ينعى وفاة الكاتب نبيل فاروق

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان حسام داغر الكاتب نبيل فاروق ، الذي توفي أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 64 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

ونشر حسام داغر صورة للراحل عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وودعه بكلمات مؤثرة وكتب :" وفاة دكتور نبيل فاروق إثر ازمة قلبية ليلة أمس ... يااااه خبر بسيط يمر مرور الكرام في شريط الاخبار دون ان نقف دقيقةً حداد علي من اثري عقولنا و كان جزء كبير من تشكيل وجداننا.

وتابع قوله:"رحل الدكتور نبيل فاروق مؤلف رجل المستحيل ادهم صبري و ملف المستقبل و مجموعة القائد نور الدين محمود و كوكتيل ٢٠٠٠ و سلسله الاعداد الخاصه و فارس الاندلس و زهور و رواية ارزاق الغير مكتمله .. لطالما اعتبرت شنطتي المليئة برواياتك هي كنزي الثمين .. رحلت تاركاً وراءك العديد من التلاميذ الباكيين لاستاذهم .. كنت همزة الوصل بين جيلنا و جيل العظماء و بسببك كان العديد يقرأ لك و من ثم اصبح يقرأ للمبدعين السابقين ... ما ذلت اذكر العدد ١٠٠ ملف المستقبل كيف بكيت عندما مات محمود و لم يكن في ظهر الكتاب اسم العدد القادم كالعادة و احسست يومها بالفراغ و الضياع لاني لن احصل علي المزيد من عالمهم .. و كأنك شعرت بي و استمررت في الكتابه و استمرت السلسله ... في معرض الكتاب الاخير الكتاب الوحيد الذي احضرته كتابك عن السينما ... كنت و ما زلت تمثل لي الملهم و الكاتب ... سافرت معك لسنوات في عالمك الخيالي .. اشاهد الان شخصياتك العديده مصطفة علي الجانبين الي السماء محني الرؤوس احتراماً و تبجيلاً لمرورك من عالمنا الي العالم الاخر ... وداعاً د نبيل فاروق ...وداعاً يا كنزي الثمين" .

يعد الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، رائد الأدب البوليسي والخيال العلمي، الذي صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، في شكل كتب جيب، كما قدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التي لاقت نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.