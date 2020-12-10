سوسن بدر تستعيد ذكريات شبابها بهذه الصورة

القاهرة - محمد ابراهيم - أستعادت الفنانة القديرة سوسن بدر ذكريات شبابها وهي في الثامنة عشر من عمرها.
والجدير بالذكر أن سوسن بدر شاركت مؤخرًا في مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، مي سليم، صفاء الطوخي، نيكولا معوض، يوسف عثمان، أحمد صيام، حنان سليمان، ولاء الشريف، هنادي مهنا.
ونشرت سوسن صورة لها في مرحلة الشباب وعلقت علي الصورة قائله: "والإنستجرام والإتفلونسرز والفاشونستاز كانوا رايحين ، احنا كنا راجعين لامواخذة من صندوق الذكريات وأنا عندي 18 سنة".
ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيها ومن أبرز التعليقات "قمر يا ملكة الفراعنة".
والجدير بالذكر أن سوسن بدر شاركت مؤخرًا في مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، مي سليم، صفاء الطوخي، نيكولا معوض، يوسف عثمان، أحمد صيام، حنان سليمان، ولاء الشريف، هنادي مهنا.