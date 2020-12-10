فن ومشاهير

سوسن بدر تستعيد ذكريات شبابها بهذه الصورة

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - أستعادت الفنانة القديرة سوسن بدر ذكريات شبابها وهي في الثامنة عشر من عمرها.

ونشرت سوسن صورة لها في مرحلة الشباب وعلقت علي الصورة قائله: "والإنستجرام والإتفلونسرز والفاشونستاز كانوا رايحين ، احنا كنا راجعين لامواخذة من صندوق الذكريات وأنا عندي 18 سنة".

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيها ومن أبرز التعليقات "قمر يا ملكة الفراعنة".

والجدير بالذكر أن سوسن بدر شاركت مؤخرًا في مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، مي سليم، صفاء الطوخي، نيكولا معوض، يوسف عثمان، أحمد صيام، حنان سليمان، ولاء الشريف، هنادي مهنا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا