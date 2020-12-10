سوسن بدر تستعيد ذكريات شبابها بهذه الصورة

القاهرة - محمد ابراهيم - أستعادت الفنانة القديرة سوسن بدر ذكريات شبابها وهي في الثامنة عشر من عمرها.

ونشرت سوسن صورة لها في مرحلة الشباب وعلقت علي الصورة قائله: "والإنستجرام والإتفلونسرز والفاشونستاز كانوا رايحين ، احنا كنا راجعين لامواخذة من صندوق الذكريات وأنا عندي 18 سنة".

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيها ومن أبرز التعليقات "قمر يا ملكة الفراعنة".