هنا الزاهد تجتمع مع يسرا في مسلسل واحد برمضان 2021

ويعد أول تعاون بين الفنانة يسرا وهنا الزاهد في عمل درامي، حيث تواصل شركة "العدل" على استكمال فريق عمل المسلسل، للبدء في تصوير أولى مشاهد المسلسل، نهاية الشهر الجاري، استعداد لعرضة في رمضان. وعلى جانب آخر، تواصل هنا الزاهد تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، الذي يعد أولي بطولاتها المطلقة في عالم الدراما، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وانتهى السيناريست إياد صالح من كتابة قصة "قولي لأحمد" وهي إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد.

وتُجسد هنا الزاهد في قصة "قولي لأحمد" دور طبيبة تعمل في قسم الطوارئ بإحدى المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

"حلوة الدنيا سكر".. مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف. يذكر أن أبرز أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" الذي عرض مؤخرًا في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.



القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة هنا الزاهد، الى فريق عمل مسلسل الفنانة يسرا الجديد، المقر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.