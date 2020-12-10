بسبب أشرف ذكي أصالة تتعرض لموقف محرج .. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة أصالة عن لموقف محرج بسبب منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت اصالة صورة للفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي أثناء تكريمه بأكاديمية الفنون معقبة بانه تكريم من مهرجان القاهرة السينمائي.

وكتبت أصالة عبر حسابها بإنستجرام:"هو إنسان حافظ على مواهبه الله له .. منّ خلق وإخلاص وعطاء لامحدود لكلّ منّ حوله .. الأستاذ الكبير بقلّبه ونبله وطاقته أشرف زكي تكريمك فرصة لتعرف مدى محبّة كلّ منّ حولك واحترامهم لك أستاذنا الطيّب الوقور .. وكلّ التّوفيق للقائمين على مهرجان القاهره السينمائي برئاسة الغالي الكاتب الكبير محمّد حفظي"

يشار أنه تم تكريم الفنان أشرف ذكي أمس الأربعاء على خشبة مسرح معهد فنون مسرحية في افتتاح مهرجان المسرح العربي ، وأعرب عن سعادته بذلك من خلال سجوده على الخشبة وسط حضور عدد من الفنانين منهم ماجدة زكي وزوجته روجينا وطارق صبري وأخرين.

وفي سياق آخر، طرحت أصالة مؤخرًا، أغنية جديدة حملت اسم "والله وتفارقنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، توزيع طارق مدكور.

والجدير بالذكر أن أصالة نصري مرحت منذ عدة أيام ألبومها الغنائي الجديد"لا تستسلم"، وهو باللهجة الخليجية، واحتوى الألبوم على 20 باللهجة الخليجية، وهم"وش كنت أقول"، "يا مثبت"، "ما اعرف انطق"، "رفقا"، "الطف بحالى"، "والله وتفارقنا".