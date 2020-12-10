رانيا يوسف تتألق في ختام القاهرة السينمائي بفستان أبيض

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور حفل ختام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتألقت الفنانة رانيا يوسف على الريد كاربت بفستان باللون الأبيض مزين باللون البيج الفاتح من منطقة الصدر، واتسم. الفستان بوجود أكمام طويلة وفتحة ساق كبيرة من الأمام، وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.

وفي سياق آخر، يعرض للفنانة رانيا يوسف حاليًا عبر إحدى المنصات الالكترونية، من مسلسل "الآنسة فرح" وهو مأخوذ من فورمات أمريكي، وهو بطولة أحمد مجدي، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي.