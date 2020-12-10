سمية الخشاب تتألق في حفل ختام مهرجان القاهرة بفستان إسود

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سمية الخشاب على حضور حفل ختام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وتألقت الفنانة سمية الخشاب على الريد كاربت بفستان طويل باللون الأسود اللامع، مكشوف من منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها اكسسوارات بنفس اللون، وبدت بتسريحة شعر الذيل حصان، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.