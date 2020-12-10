ليلى علوي: فخورة باحتفال القاهرة السينمائي بمئوية المخرج الكبير فيديريكو فليني

قالت الفنانة ليلى علوي إنها فخورة بالاحتفال بمئوية المخرج الكبير فيديريكو فليني، بمهرجان القاهرة السينمائي، ولفتت إلى أنها كانت حريصة على التواجد في فعاليات المهرجان ومشاهدة الأفلام المتواجدة، وأوضحت أن المهرجان ملفت ومنظم جدا، وأكدت أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية، ونوهت أن قائمة أفلام المهرجان كان بها أعمال مهمة جدا، وأشارت أنها فخورة بإنتهاء تذاكر المهرجان وإقبال جمهور السينما على هذا الحدث الكبير.

ووجهت الإشادة إلى الفنانة إلهام شاهين على فيلم حظر تجول وأبدت إعجابها الشديد به، وأوضحت أنها أحبت الفيلم الفلسطيني غزة مونامور، والشرطي.

يختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.

والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.