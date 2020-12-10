محمد حفظي يرد على رفع أفلام المهرجان شعار SOLD OUT

وقال إن الأوبرا بها 5 قاعات عرض فقط، وهذا منع إمكانية فتح عروض أخرى للأفلام التى كان عليها إقبال كبير، وتمنى أن ينتهى فيروس كورونا العام القادم، لكى تنتهى نسبة الحضور 50%.
وأوضح أنه باع 30 ألف تذكرة هذا العام، ولفت إلى أن هذا أقل من العام القادم، بسبب قلة الأفلام الدورة الحالية لظروف كورونا، وأوضح أنه سعيد بالإقبال على الأفلام المصرية والعربية، ورفع القاعة شعار كامل العدد.
والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.
وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.
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