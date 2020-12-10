محمد حفظي يرد على رفع أفلام المهرجان شعار SOLD OUT

عبر محمد حفظي عن سعادته بوصول مهرجان القاهرة السينمائي لحفل الختام، وكشف خلال لقاء معها على قناة DMC على السجادة الحمراء عن سبب رفع شعار SOLD OUT، لأغلب الأفلام هذا العام.

وقال إن الأوبرا بها 5 قاعات عرض فقط، وهذا منع إمكانية فتح عروض أخرى للأفلام التى كان عليها إقبال كبير، وتمنى أن ينتهى فيروس كورونا العام القادم، لكى تنتهى نسبة الحضور 50%.

وأوضح أنه باع 30 ألف تذكرة هذا العام، ولفت إلى أن هذا أقل من العام القادم، بسبب قلة الأفلام الدورة الحالية لظروف كورونا، وأوضح أنه سعيد بالإقبال على الأفلام المصرية والعربية، ورفع القاعة شعار كامل العدد.