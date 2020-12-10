سمية الخشاب تتألق بفستان أسود في مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي من موفع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ظهرت سمية الخشاب بفستان اسود لامع، باكمام طويلة، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر للشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة رافعة شعرها الي اعلي بطريقة ملفتة.

يُذكر أن احدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

ومثلت أدوارا صغيرة في مسلسلات "الحساب" مع صلاح السعدني، و" اللعب في المضمون " مع يوسف شعبان وهالة صدقي، وحضرة المحترم عن قصة لأديب نوبل نجيب محفوظ، وتعتبر مسلسل الحاج متولي "هو بداية انطلاقها لعالم الشهرة والنجومية، ثم قامت بدور المذيعة في مسلسل " لقاء على الهوا" مع يسرا، وواصلت تقديمها للأعمال السينمائية والدرامية القوية ولعل من أبرز أعمالها السينمائية فيلم حين ميسرة والريس عمر حرب وقامت بأداء أدوار جريئة في أعمال مختلفة.

وتزوجت سمية الخشاب للمرة الأولى قبل دخولها عالم الفن عندما كانت تبلغ من العمر 23 عاما، وكان زواجها تقليديا وانتهى بالانفصال لمعارضة زوجها الأول دخولها عالم الفن، وتزوجت للمرة الثانية سرا واستمر الزواج سرا حتى عام 2014 عندما وقع الانفصال من زوجها السري الذي وضحت سمية حينها أنه رجل أعمال عربي معروف، وفي يوم 20 أكتوبر2017، تزوجت للمرة الثالثة من المطرب الشعبي المصري أحمد سعد الذي انفصلت عنه آواخر مارس 2019 انفصلا بعد رفعها قضية طلاق للضرر”، مؤكّدة أنّها هي التي أخذت القرار منذ 6 أشهر.