لبلبة: أتمنى تجسيد شخصية أم شهيد.. وهذه تجربتي كعضو لجنة تحكيم القاهرة السينمائي

عبرت الفنانة لبلبة عن سعادتها بكونها عضو لجنة تحكيم هذا العام، ولفتت إلى أن الأفلام التى شاهدتها هذا العام قوية جدا، موضحة أنها كانت تتناقش مع كل الاعضاء المتواجدين معها للاستقرار على العمل الفائز، وأكدت خلال لقاء مع قناة DMC أن هذه ليست المرة الأولى التى تكون فيها عضو لجنة تحكيم.



وعلى الجانب الآخر قالت إنها سعيدة بتكريم وحيد حامد في القاهرة السينمائي، وقالت إنه لن يتكرر، وهو قيمه كبيرة جدا، ولفتت إلى أنها سعيدة أيضا بتكريم الفنانة منى زكي.



وعن اعمالها القادمة قالت أنها تنتظر عرض فيلم العميل صفر مع المخرج محمد سامي، وأوضحت أن لديها أمنيات كثيرة تتمنى أن تتحقق في العام الجديد.



وتمنت أن تجسد شخصية دور أم لمعاق أو شهيد خلال الفترة القادمة.



والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.



وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.



كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.