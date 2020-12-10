مباشر على نايل سينما.. إنجي علي ورباب الشريف وشريف نور الدين على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي

صرح أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة بأن نايل سينما بإشراف سيد فؤاد الجناري رئيس قناة نايل سينما تحضر لتغطية شاملة لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢٠ بالتعاون مع DMC تقوم القناة بالبث المباشر للحفل.

جدير بالذكر أن نايل سينما قامت بالتغطية لحفل افتتاح المهرجان إضافة إلي التغطية اليومية على الهواء مباشرة لجميع فعاليات المهرجان في حلقات خاصة من برامج ( المهرجان.. الفن السابع.. سينما أخرى).

يذكر أن المهرجان تم انعقاده في ظروف استثنائية وتحديات كبيرة فبالإضافة إلى عروض الأفلام التي حضرها النجوم والنقاد والجمهور العام، فقد شهد المهرجان أيضا حضورا لافتا فى الندوات التى أقيمت حول الأعمال الفنية لكن يبقى الحضور الاستثنائي وغير المسبوق كان لندوة الكاتب الكبير وحيد حامد التى أقيمت بمناسبة تكريمه خلال الدورة الحالية بجائزة مشوار العمل وقد أدار الندوة الناقد طارق الشناوى.

وصنع هذا التكريم بريقا خاصة لتلك الدورة السينمائية لما يتمتع به الكاتب الكبير من حضور طاغ وتاريخ فني عريق ومشرف ويمثل وجه الثقافة المصرية فى وجهها الحقيقي المستنير.

وعن حفل الختام اليوم الخميس ستقدم كل من الإعلامية إنجي علي والإعلامية رباب الشريف والإعلامي شريف نور الدين حفل ختام التغطية التليفزيونية لقناة نايل سينما من خلال كوان خاص للقناة علي السجادة الحمراء للمهرجان من دار الأوبرا المصرية، حيث يستضيفون كافة نجوم الحفل وأبرز حضوره من فنانين وصناع السينما المصرية ,العربية والعالمية، فريق عمل قناة نايل سينما للتغطية التليفزيونية لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولي هذا العام، إخراج : كريم سمير-داليا سالم، سكربت سيد شعبان إعداد سيد شعبان رانيا حمدان رباب القعيد، شكر خاص للمخرج، لؤي معروف، فريق إخراج محمد حريرة مي السيد، مديري التصوير سامح عزب بولا طلعت عمرو عادل، مونتاج إلكتروني اماني لطفي مونتاج، وليد عمر ماهيتاب عثمان اسماعيل يوسف، ادارة انتاج تغطية نايل سينما للمهرجان، فريق انتاج نايل سينما، مجدي رشاد، احمد رفاعي، احمد فهمي، منسق تقارير وبروموهات محمد محمدين مدير عام الإعداد والتنفيذ المركزي امير مدحت مشرف اعداد وتنفيذ احمد محمود مدير عام العلاقات العامة، شيرين يحيي منسق عام نايل سينما سماح مصطفي.

وتتخلل لقاءات الريد كاربت عرض تقارير وأفلام تسجيلية من إنتاج نايل سينما منها:- كليب عام للمهرجان، مهرجان القاهرة السينمائي في الأعوام السابقة المكرمين هذا العام، إخراج: داليا سالم ،قراءة تعليق،: عبير عبد الحميد مونتاج ماهيتاب عثمان)، أفلام تسجيلية أخرى من إنتاج القناة ايضا وهي: - المشاركة المصرية فى المهرجان، أفلام البانوراما، الجوائز النقدية للمهرجان، مهرجان القاهرة بالأرقام، إخراج هناء عبد الدايم.. إعداد مني عمري ..قراءة تعليق نشوي محمد علي، لجنه التحكيم المكرمين.

فيلم الافتتاح the father.. إخراج مني احمد ..إعداد مني عمري ,قراءة تعليق نشوي محمد علي,مونتاج وليد عمر وافلام تسجيلية اخري من إنتاج القناة ايضا وهي: أفلام المسابقة الدولية مسابقة آفاق مئوية فليني.

جوائز المهرجان ... من إخراج ايمان الشرقاوي، إعداد مني عمري ,قراءة تعليق نشوي محمد علي ،مونتاج وليد عمر كليب أفلام مهرجان القاهرة ٢٠٢٠ من اخراج دعاء احمد تاريخ السينما الفلسطينية اخراج مصطفي ادريس ثم تنقل نايل سينما حفل الختام وتوزيع الجوائز من مسرح النافورة وتعود مرة أخري بعد حفل الختام لاستكمال لقاءات الرد كاربت مع الفنانين الفائزين بجوائز المهرجان..علي الهواء مباشرة وسيتم نقل حفل الختام على الهواء مباشرةً اليوم الخميس الساعة السادسة والنصف مساءً والإعادة الأولى الساعة الثانية عشرة والنصف صباح الجمعه أما الاعادة الثانية الساعة الثالثة عصرًا.