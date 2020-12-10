هنا شيحة: أصور فيلما يحكى عن معاناة امرأة يغتصبها زوجها

عبرت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها الكبيرة بمشاهدتها فيلم "حظر تجول" خلال مهرجان القاهرة السينمائي، وهنأتهم على هذا العمل الذي وصفته بالرائع خلال لقاء معها على قناة DMC على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي.



وعن اعمالها القادمة أوضحت هنا شيحة أنها تستعد لتقديم مسلسل مع المؤلف هيثم دبور عن شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" وأوضحت أنها تأخذ العمل من جانب نفسي، وأشارت أن هذا العمل به تحد أكبر.



كما أوضحت هنا شيحة أنها تبدأ تصوير غدا فيلم "النهاردة يوم جديد"، وأوضحت أنه يتحدث عن إمرأة زوجها يغتصبها، وأشارت إلى أنه لايوجد في القانون ما يدافع عن هذه الواقعة، لذلك أرادوا أن يلقوا النظر عليه.



يختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.



والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.



وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.



كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.