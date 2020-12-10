نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفضي.. أسماء جلال تتألق فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة أسماء جلال على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، وظهرت فيه بإطلالة فضية جذابة، حيث اعتمدت على فستان فضي شفاف، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وتسريحة شعر بسيطة.

يقام اليوم الخميس حفل ختام الدورة الـ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء.

وتقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الإعلامية جاسمين طه، وتحيي الحفل المطربة السورية لينا شاماميان.