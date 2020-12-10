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لثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنى يخطفان الأنظار برومانسيتهما في ختام القاهرة السينمائي

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القاهرة - محمد ابراهيم - أطل منذ قليل، الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنى على الريد كاربت خلال فعاليات الدورة الـ42، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي بدأت أولى فعالياته يوم الأربعاء الماضي الموافق 2 ديسمبر، وتنتهي اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر.

وخطفا كلا منهما الأنظار برومانسيتهما على الريد كاربت، وتألقت هنادي بفستان مميز باللون الأحمر ونسقت مكياج مميز تلائم مع جمال الإطلالة.

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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