نجوم الفن يتألقون على الريد كاربت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وحضر عدد كبير من نجوم ونجمات الفن الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالاتهم التي لفتت الأنظار.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.