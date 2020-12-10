شاهد.. رانيا يوسف بفستان شفاف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي"فيديو"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، وظهرت فيه بإطلالة بيضاء مثيرة، حيث اعتمدت على فستان أبيض طويل شفاف ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.

يقام اليوم الخميس حفل ختام الدورة الـ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء.

وتقدم حفل ختام مهرجان القاهرة الإعلامية جاسمين طه، وتحيي الحفل المطربة السورية لينا شاماميان.