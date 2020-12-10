فن ومشاهير

تامر حبيب يكشف عن أكثر فيلم أحبه في مهرجان القاهرة السينمائي

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب السيناريست تامر حبيب عن سعادته بالأفلام التي عرضت مهرجان القاهرة السينمائي ، وكشف عن اكثر فيلم أحبه.

وقال في لقاء خاص :" أحببت فيلم عاش يا كابتن فهو فيلم خطير، ومنتظر عرضه في السينمات ليشاهده الجمهور"

واستكمل حديثه قائلاً:" مهرجان القاهرة السينمائي مشرف، ومبروك لوحيد حامد ومنى زكي " .

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.

وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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