تامر حبيب يكشف عن أكثر فيلم أحبه في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب السيناريست تامر حبيب عن سعادته بالأفلام التي عرضت مهرجان القاهرة السينمائي ، وكشف عن اكثر فيلم أحبه.

وقال في لقاء خاص :" أحببت فيلم عاش يا كابتن فهو فيلم خطير، ومنتظر عرضه في السينمات ليشاهده الجمهور"

واستكمل حديثه قائلاً:" مهرجان القاهرة السينمائي مشرف، ومبروك لوحيد حامد ومنى زكي " .

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.

وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.