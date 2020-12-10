فن ومشاهير

بسنت شوقي لمحمد فراج: ممثل عبقري وبكون سعيدة وأنا بشتغل معاه

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القاهرة - محمد ابراهيم - اعربت الفنانة بسنت شوقي عن سعادتها بحضورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ، وعن فرحتها بأن زوجها عضو لجنة التحكيم في المهرجان.

وقالت بسنت في لقاء خاص:" أنا بحب اشتغل مع فراج أوي ونفسي نشتغل مع بعض كتير وهو ممثل عبقري، ولم اسأله عن الفيلم الفائز"

وأستكملت بسنت حديثها قائلة:" مهرجان القاهرة السينمائي رائع، ومستحمة كثيرا للنتيجة"

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.

وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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