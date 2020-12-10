باتيستوتا على كنبة أنغامي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت أنغامي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي و داخل التطبيق أولى حلقات برنامجها الجديد كنبة أنغامي مع نجم الراب المصري باتيستوتا
البرنامج عباره عن مقابلات قصيرة لا تتخطى ال ٤ دقائق مع فنانين محبوبين لتطرح عليهم أنغامي اسئلة غير تقليدية و عفوية من أجل أكتشاف شخصيتهم الحقيقية و أسرارهم
من الاسئلة التي طرحت :
لو ماكنتش بتشتغل في المزيكا كنت هتحب تشتغل إيه؟
آخر رسالة بعتها لحد SMS و واتساب؟
- أكتر عادة سيئة فيك كل اللي يعرفوك بيقولولك عليها؟
- إيه الموضة اللي جربتها في وقت من الاوقات وبعدين ندمت عليها؟
- لو حياتك أغنية هتبقى إيه؟
- أغنية بتحبها وبتتكسف تقول إنك بتحبها؟
و في هذه الحلقة كشف باتيستوتا اسرار كثيرة يمكنكم مشاهدتها من خلال الرابط
https://play.anghami.com/video/94023667?
باتيستوتا هو محمود أشرف مواليد ٧ مايو ١٩٩١ اسكندرية الورديان
بدأ الراب سنة ٢٠٠٦ واستمر فى تطوير الراب المصرى وخلطه بانواع موسيقية عالمية وبدأ نشر اعماله على جميع المنصات الموسيقية ووسائل التواصل الاجتماعى من ٢٠١٧ .