فن ومشاهير

باتيستوتا على كنبة أنغامي

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت أنغامي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي و داخل التطبيق أولى حلقات برنامجها الجديد كنبة أنغامي مع نجم الراب المصري باتيستوتا 

البرنامج عباره عن مقابلات قصيرة لا تتخطى ال ٤ دقائق مع فنانين محبوبين لتطرح عليهم أنغامي  اسئلة غير تقليدية و عفوية من أجل أكتشاف شخصيتهم  الحقيقية و أسرارهم 

من الاسئلة التي طرحت :

لو ماكنتش بتشتغل في المزيكا كنت هتحب تشتغل إيه؟

 آخر رسالة بعتها لحد SMS و واتساب؟

 

- أكتر عادة سيئة فيك كل اللي يعرفوك بيقولولك عليها؟

 

- إيه الموضة اللي جربتها في وقت من الاوقات وبعدين ندمت عليها؟

 

- لو حياتك أغنية هتبقى إيه؟

 

- أغنية بتحبها وبتتكسف تقول إنك بتحبها؟

 

و في هذه الحلقة كشف باتيستوتا اسرار كثيرة يمكنكم مشاهدتها من خلال الرابط 

‏https://play.anghami.com/video/94023667?

باتيستوتا هو محمود أشرف مواليد ٧ مايو ١٩٩١ اسكندرية الورديان

بدأ الراب سنة ٢٠٠٦ واستمر فى تطوير الراب المصرى وخلطه بانواع موسيقية عالمية وبدأ نشر اعماله على جميع المنصات الموسيقية ووسائل التواصل الاجتماعى من ٢٠١٧ .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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