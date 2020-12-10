بإطلالة ساحرة.. ليلي علوي تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ليلي علوي على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42.

وظهرت ليلي علوي بالصورة جميلة كعادتها بإطلالة جذابة ، مرتدية فستان طويل باللون الأسود مكشوف الصدر ، ذو أكمام طويلة ووضعت ميكب هادئ ابرز جمال وجهها.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.