الأحد.. جمعية الأطرش تحتفل بذكرى وفاة "شــادية"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى وفاة الفنانة الكبيرة "شادية" الذى يوافق ٢٨ نوفمبر من كل عام، وذلك فى السابعة من مساء يوم الأحد ١٣ ديسمبر الجارى، بقاعة أولاد العم بالجيزة .

يتحدث الفنان عادل السيد عن الفنانة شادية ومشوارها الفني، والمواقف الفنية الكثيرة التى جمعت بينها وبين الموسيقار فريد الأطرش، ويعرض لأول مرة فيلم "أنت حبيبي" بالألوان الطبيعية بطولة فريد الأطرش وشادية، إنتاج عام 1957 من اخراج يوسف شاهين، كما يقدم كوكبة من المطربين والمطربات أشهر أغانى الفنانة شادية والموسيقار فريد الأطرش، ويلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم .

الفنانة شادية تعد من القامات الفنية فى السينما المصرية، واستطاعت ببراعة أدائها وموهبتها الفنية، أن تسجل اسمها فى سجل الرموز الفنية المصرية، وتغنت بكل ألوان الغناء، وشاركت فى العديد من الأفلام مع كبار نجوم الفن مثل محمد فوزي ومنير مراد وعبد الحليم حافظ وأنور وجدي وفريد شوقي وعماد حمدى وشكرى سرحان، كما شاركت فريد الأطرش بطولة فيلم "ودعت حبك" وفيلم "أنت حبيبي" .