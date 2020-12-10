فن ومشاهير

دينا فؤاد : أتمنى تقديم جائزة فاتن الحمامة لهذه الممثلة

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القاهرة - محمد ابراهيم - اعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالأفلام التي عرضت في مهرجان القاهرة السينمائي ، وكشفت عن الممثلة التي تريد أن تُهدى لجائزة فاتن الحمامة العام القادم.

وقالت دينا فؤاد في لقاء خاص :" أتمنى إهداء الجائزة ليسرا، لأنها نجمة كبيرة ، وفخر لكل المصريين وللسينما" .

وأستكملت دينا حديثها قائلة:" كانت جميع الافلام رائعة، ولم احضر فيلم حظر تجول لأنه كان يوجد لدي تصوير".

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 من شهر ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون خلال حفل الافتتاح.

وعرض فيلم "الأب - The Father" من إخراج فلوريان زيلر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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