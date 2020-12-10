رامي وحيد: بكيت بعد مشاهدة فيلم الأب بالقاهرة السينمائي

قال الفنان رامي وحيد إن أغلب الأفلام التى شاهدها هذا العام كانت قوية جدا، وتوجه بالشكر إلى المنتج محمد حفظي على ماقدمه للجميع في تلك الدورة.

وأوضح رامي وحيد أن فيلم الإفتتاح الذي يحمل اسم " الأب" نال إعجابه كثيرا، ولفت إلى أنه بكى بسبب هذا العمل.

يختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.

والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.