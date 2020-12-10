محمد فراج: زواجي من بسنت شوقي قريبا

قال الفنان محمد فراج إن زواجه من الفنانة بسنت شوقي اقترب جدا، وتابع خلال لقاء معها على قناة DMC على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي، ان تجربته هذا العام كعضو لجنة تحكيم كانت رائعة، وأكد أنه فخور لخوضه تلك التجربة في مهرجان القاهرة السينمائي تحديدا.



وأوضح فراج انه لم يرها كثيرا في المهرجان بسبب إنشغاله بمشاهدة الافلام، واوضح ان رأيها مهم جدا بالنسبة له في الافلام التى تشاهدها.



والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.

