أمير المصري يفوز بـ جائزة الاتحاد الدولي للنقاد عن فيلم Limbo

القاهرة - محمد ابراهيم - حصد فيلم"Limbo" على جائزة إبريس الاتحاد الدولي للنقاد، وذلك بعد منافساته بالمسابقة الرسمية في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتسلم الجائزة الفنان أمير المصري.

ودارت أحداث فيلم Limbo حول شخصية شاب موسيقى يُدعى "عمر" الذي ابتعد عن أسرته السورية، وانتقل لجزيرة اسكتلندية، والفيلم يتحدث أيضًا عن تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.