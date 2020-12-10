ماكياج جذاب.. انغام تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

نشرت المطربة انغام، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام".

وظهرت انغام بإطلالة مميزة، مرتدية، فستان ستان باللون الاحمر، معتمدة على تسريحة شعر مميزة، وماكياج جذاب ملائم لبشرتها، وهو ما جعل إطلالتها مميزة وكشفت عن أنوثتها.

روجت الفنانة أنغام، لألبومها الجديد «مزح» عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، داعية جمهورها ومتابعيها، للاستماع لألبومها عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

وكتبت أنغام، في تغريدة لها عبر تويتر: «مساء الخير Red heart .. اسمعوا ألبوم #مزح كامل على ديزر»، وتفاعل جمهورها مع تغريدتها معربين عن إعجابهم بالألبوم.

واعلنت الفنانة انغام عن انطلاق البومها الجديد "مزح" من خلال فيديو نشرته علي حسابها الشخصي عبر موقع التدوينات الصغيرة "twitter"، وعلقت علي الفيديو قائلة:"تقدروا تسمعوا البوم مزح دلوقتي علي ديزر.

وكانت أنغام، قد كشفت عن تعاونها الثانى مع المستشار تركى ال الشيخ فى البومها الخليجى الجديد والذى من المقرر ان يتم طرحه خلال الايام القلية المقبلة.

وقالت انغام، فى تسجيل صوتى لبرنامج ET بالعربى: "اتعاون مع المستشار تركى ال الشيخ فى اغنية جديدة بعنوان "لايقين" ويعد ذلك التعاون الثانى بيننا".

واضافت قائلة: "اشعر بان الاغنية جديدة ومختلفة عن الاغانى التى قدمتها من قبل واتصور انها جديده علي المستشار تركى ال الشيخ ايضا ومختلفة عنى واتوقع نجاحها عند طرحها".