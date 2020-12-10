شبيهة ميرنا المهندس تثير الجدل في ختام القاهرة السينمائي

أثيرت حالة كبيرة من الجدل، على السوشيال ميديا لاسيما تويتر، بعد انتشار عدة صور لفتاة تشبه الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، في فعاليات الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم اليوم الخميس بدار الأوبرا المصرية.

وتصدر هاشتاج #شبيهة_ميرنا_المهندس ، مؤشرات البحث على موقع التغريدات القصيرة تويتر، ليتسائل النشطاء عن هوية تلك الفتاة، التي اتضح أنها مصممة الأزياء ندى أكرم.

وبدأت مساء اليوم فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور النجوم، الذين بدأوا في التوافد على السجادة الحمراء قبل ساعات. وكان أبرز الحضور في فعاليات الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، كلًا من: رانيا يوسف، إلهام شاهين، ليلى علوي، أروى جودة، يسرا، نيللي كريم، محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، لبلبة، ملك وليلى أحمد زاهر، أحمد الفيشاوي وزوجته، تامر حبيب، أمير المصري، أحمد مجدي، يسرا اللوزي، غادة عادل، درة، سندرا نشأت، ميساء مغربي، أمير شاهين وزوجته، أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، ريهام عبد الغفور، هنا شيحة، تارا عماد، صفاء جلال، نهال عنبر، توني ماهر، مريم الخشت، يوسف عثمان، داليدا خليل، جومانا مراد، أسماء حلال، الاعلامية بوسي شلبي، سمية الخشاب، تيم مصطفى قمر. والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

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