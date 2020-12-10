"نجد" أول فيلم سعودي يعرض في مهرجان تشانغشتون الصيني ومخرجه يحتفل

"نجد" من الأفلام السعودية الجديدة التي استطاعت أن تحقق نجاحا ملحوظا في دور العرض السينمائية، وكذلك بات من الأفلام المهمة التي تعرض في المحافل الدولية والتي منها مهرجان تشانغشتون الصيني الذي كان فيه الفيلم السعودي هو العمل العربي الوحيد المشارك في المهرجان.

مخرج فيلم "نجد" يحتفل بعرضه في الصين

سمير عارف مخرج فيلم "نجد" احتفل عبر حسابه على "انستجرام" بعرض فيلم "نجد" في مهرجان تشانغشتون الصيني خلال الأيام الماضية وردود الفعل الإيجابية حول العمل الذي بات من الأعمال التي شرفت المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، وأكد المخرج السعودي على سعادته بهذا النجاح الكبير الذي تحقق بنشر الصورة الدعائية للفيلم باللغة الصينية فكتب: "بوستر مشاركة فيلم (نجد) الفيلم السعودي الوحيد المشارك في مهرجان تشانغشتون الصيني وكان لي شرف بأن يكون الفيلم مشرفا للوطن في محافل دولية".

خالد الراجح: فيلم "نجد" العمل العربي الوحيد المشارك في مهرجان تشانغشتون الصيني

خالد الراجح مؤلف ومنتج فيلم "نجد" كشف كذلك عن تفاصيل عرض الفيلم في مهرجان تشانغشتون الصيني وذلك في لقائه ببرنامج "سيدتي" المعروض على قناة "روتانا خليجية" فقال خالد الراجح: "(نجد) يعتبر الفيلم العربي الوحيد الذي شارك في مهرجان تشانغشتون الصيني، وهو أحد المهرجانات السينمائية الكبرى في الصين وقد تم إختيار الفيلم ليمثل منطقة الشرق الأوسط على هامش المهرجان، وسعيد بهذا الإختيار لكونه جاء بعد ترشح العديد من الأعمال في وقت قررت فيه إدارة المهرجان تقليص اعداد الأفلام المشاركة فيه بسبب أزمة كورونا".

خالد الراجح أكد أنه تلقى العديد من الاتصالات من منتجين في الصين للتعاون خلال الفترة القادمة فقال: "عرض فيلم (نجد) جعل العديد من المنتجين بالصين يفكرون في التعاون مع المنتجين في المملكة واستغلال الأماكن التاريخية والتراثية والتصوير فيها وقدمت لهم دعوة سوف نبدأ في تنفيذها إن شاء الله عقب انتهاء أزمة كورونا".

قصة فيلم "نجد" للفنانة حياة الفهد

فيلم "نجد" قد عرض لأول مرة في دور العرض السينمائية بالمملكة العربية في شهر يوليو الماضي، وتم تصوير أحداثه ما بين العاصمة السعودية الرياض والكويت، وتدور قصة الفيلم حول تفاصيل الحياة والظروف الاجتماعية في فترة الخمسينات والتي سيطرت على منطقة نجد، وقد شارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم السعودية والخليج العربي منهم الفنانة الكويتية حياة الفهد، وزهرة الخرجي، وميساء مغربي، وعلي السبع، وريفان كنعان، وامتنان محمد، والعمل من إخراج سمير عارف.