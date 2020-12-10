النجوم على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة 2020 .. صور وفيديو

بدأ النجوم التوافد على حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، الذي يقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، واستعرض عدد منهم إطلالاتهم على السجادة الحمراء بالمهرجان، وكان من بينهم الفنانة رانيا يوسف وجومانا مراد.

النجوم يستعرضون إطلالاتهم في ختام مهرجان القاهرة

كما كان في مقدمة الحضور مبكرًا كل من ليلى علوي وسينتيا خليفة ومريم الخشت وسيد رجب وتارا عماد ومحمد يسري، وتيام مصطفى قمر وإلهام شاهين وهنا شيحة ومادلين طبر وريهام عبد الغفور، وغيرهم، وحرصت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة على انستجرام، على نشر مجموعة من صور النجوم قبل دخولهم لقاعة العرض.

النجوم على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة

كذلك انتشرت العديد من الصور والفيديوهات للنجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تواجدهم مع زملائهم على السجادة الحمراء.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قام بإختيار الإعلامية جاسمين طه من أجل تقديم حفل الختام والذي سوف يبدأ في الساعة الـ8 مساء بتوقيت القاهرة وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة

وقد بدأت فعاليات المهرجان في 2 ديسمبر الجاري، وقد عرض المهرجان خلال دورته الـ42 ما يقارب من 83 فيلم تم اختيارهم من 43 دولة، وتم عرض أكثر من 20 فيلما في أول عروض عالمية بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم تكريم العديد من النجوم خلال فعاليات الدورة 42 للمهرجان منهم الفنانة منى زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون.

وبالرغم من وجود بعض الأزمات التي واجهت تلك الدورة هذا العام، إلا أن معظم أفلام هذه الدورة نالت إعجاب قطاع كبير من الحضور الذين اعتبروا أن الأفلام المصنوعة، مبذول فيها مجهود كبير، وتستحق تلقي جوائز المهرجان العريق.