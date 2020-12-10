صور وفيديو اللقطات الأولى من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي وظهور خاص لـ سمية الخشاب

دقائق قليلة ويبدأ حفل ختام فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور كوكبة من نجوم السينما في مصر والعالم العربي الذين بدأ يتوافد العديد منهم على السجادة الحمراء.

ظهور خاص للفنانة سمية الخشاب في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

إنجي على من أولى المشاهير الذين تواجدوا على السجادة الحمراء من أجل استقبال النجوم الذين سوف يبدأ توافدهم من أجل حضور الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، والتقطت الإعلامية المصرية أكثر من فيديو لها وقامت بنشره عبر حسابها على "انستجرام"، بينما أطلت الفنانة المصرية سمية خشاب بفستان أسود على السجادة الحمراء في الحفل الختامي حيث نشرت اكثر من فيديو لها على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام"، وأعاد قطاع واسع من متابعي ومحبي الفنانة سمية الخشاب نشر صورها المختلفة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

بوسي شلبي تظهر مع تيام قمر وريم الطائف على السجادة الحمراء

بوسي شلبي نشرت كذلك فيديو لظهور الإعلامية التونسية ريم الطايف والشهيرة بـ"ريموشكا" في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، والتي قد خطفت الأنظار بشدة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بسبب جرأة إطلالتها، وظهرت المذيعة التونسية بفستان أزرق على السجادة الحمراء، الإعلامية المصرية بوسي شلبي نشرت كذلك صورة تجمعها مع الفنان الشاب تيام قمر الذي كان من أوائل النجوم الشباب الذين ظهروا على السجادة الحمراء قبل بداية فعاليات حفل ختام المهرجان.

حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قام بإختيار الإعلامية جاسمين طه من أجل تقديم حفل ختام المهرجان والذي سوف يبدأ في الساعة الـ8 مساء بتوقيت القاهرة وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقد بدأت فعاليات المهرجان في 2 ديسمبر الجاري، وقد عرض المهرجان خلال دورته الـ42 ما يقارب من 83 فيلم تم إختيارهم من 43 دولة، وتم عرض أكثر من 20 فيلما في أول عروض عالمية بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم تكريم العديد من النجوم خلال فعاليات الدورة 42 للمهرجان منهم الفنانة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون.