أول ظهور رسمي لـ هنا شيحة مع ابن شقيق إلهام شاهين وشبيهة ميرنا المهندس مفاجأة الحفل.. 5 لقطات من ختام "القاهرة السينمائي"

أقيمت مساء اليوم، الخميس، فعاليات حفل ختام الدورة الـ42، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات منهم ليلى علوي وإلهام شاهين ونيللي كريم ورانيا يوسف ومحمد فراج وريهام عبد الغفور ولبلبة وغيرهم.

أحدث ظهور لنجل شقيق إلهام شاهين وهنا شيحة

وتم نقل الحفل على الهواء مباشرة عبر شاشة dmc المصرية لكن شهد الحفل وجود العديد من اللقطات التي باتت محل اهتمام الجمهور، وكان أبرزها ظهور هنا شيحة ومحمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين معًا لأول مرة بعد أنباء ارتباطهما.

الإعلامية إنجي علي نشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو جمع هنا شيحة بمحمود شاهين بعد انتشار أنباء ارتباطهما، تزامنًا مع رومانسيتهما التي تظهر مع كل مناسبة يحضرها كل منهما.

وكان الثنائي قد حرصا على عدم التقاط الصور التذكارية أو الظهور سويًا في فعاليات مهرجان القاهرة، إلا أنهما ظهرًا معًا اليوم في حفل الختام لأول مرة، وهو ما جعل البعض يتنبأ بأن ظهورهما سويًا بمثابة قرب إعلانهما الرسمي عن ارتباطهما، خاصة وأنهما لم يعلقان حتى الآن على تلك الأنباء بالنفي أو التأكيد.

رومانسية محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي

أما ثاني اللقطات التي كانت محل اهتمام الجمهور أيضًا، دوت الخليج ظهور الفنان المصري محمد فراج مع خطيبته بسنت شوقي، على السجادة الحمراء، إلا أن رومانسيتهما، خطفت أنظار الجميع، حيث حرص فراج على ضبط فستان خطيبته على الأرض خلال التقاطها الصور التذكارية.

وانتشرت صورة الثنائي بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الجميع برومانسيتهما، خاصة بعد شائعات وجود أزمة بينهما خلال تواجدهما في مهرجان الجونة السينمائي.

أزمة للمرة الثانية بسبب اسم أمير رمسيس

للمرة الثانية في فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، تسبب اسم المخرج أمير رمسيس في سخرية الجمهور من إحدى مذيعات dmc والفنانة نهال عنبر، ففي أثناء اللقاء مع الممثلة المصرية، وإشادتها بفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، أخطأت نهال باسمه، واستبدلته باسم "أمير رمسيس نجيب".

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يثير فيها اسم المخرج المصري أزمة، ففي حفل افتتاح نفس الدورة، أخطأت المذيعة في الاسم وقالت يوسف فرنسيس، وهو ما تسبب في سخرية الجميع منها.

دينا فؤاد و"عمار"

الفنانة المصرية دينا فؤاد تسببت أيضًا في سخرية الجمهور منها، بعد استضافتها على هامش الحفل، حيث أكدت أنها تتمنى أن يفوز فيلم "عمار" بإحدى جوائز المهرجان، كون أن بطلته الفنانة إيمان العاصي صديقتها، لكنها على ما يبدو أنها لم تهتم بأن الفيلم معروض ضمن برنامج "أفلام منتصف الليل" ولن يحصل على أي جوائز، وهو ما جعل البعض يسخر أيضًا من عدم وعي دينا فؤاد ببرامج المهرجان، واكتفائها بمجاملة صديقتها، خاصة وأن الفيلم أيضًا لم ينل إعجاب عدد كبير من الحضور.

شبيهة ميرنا المهندس

مصممة الأزياء ندى أكرم، أثارت الجدل بسبب تشابه ملامحها إلى حد التطابق مع الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، في بعض الصور التي التقطت لها على السجادة الحمراء، ولاقت صور ندى أكرم إعجاب عدد من المهتمين بمتابعة الحدث الفني الأبرز خلال هذا العام، وعبروا عن مدى تعجبهم من التشابه الكبير في ملامح الإثنتين.