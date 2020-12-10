حصاد 2020: ظهور نادر لنجمات معتزلات وغائبات عن الأضواء أحدثهن لبنى عبد العزيز

شهد عام 2020 ظهور نادر للعديد من النجمات اللواتي غبن عن الأضواء واعتزلن الفن منذ سنوات طويلة، وجاء ظهورهن سواء من خلال صور بصحبة اصدقائهم كما أحدث اطلالة للفنانة القديرة منيرة سنبل، او من خلال صور مسربة لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما فاجأت الفنانة حنان ترك جمهورها مع اواخر هذا العام بنشرها مجموعة صور لها بعد اعتكاف طويل عن السوشيال ميديا.

ظهور نادر لمنيرة سنبل بعد 62 عام من الاعتزال

الفنانة منيرة سنبل اثارت اهتمام الجمهور يوم امس بعد ظهورها النادر والخاطف عقب 62 عام من اعتزال الفن والأضواء.

وكشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن أحدث ظهور للفنانة منيرة سنبل برفقتها على حسابها على انستقرام، وعبرت عن سعادتها للقاء الفنانة المعتزلة منذ سنوات وعلقت قائلة:" الفنانة القديرة منيرة سنبل ربنا يبارك في عمرها ميرفت في فيلم شارع الحب.. دوت الخليج الناس دي حلوين ازاي كده تواضع واحترام و طيبة ورقي..زمن الفن الجميل".

احدث ظهور للفنانة لبنى عبد العزيز

الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز البعيدة عن الساحة الفنية منذ أكثر من 8 سنوات، أطلت بأحدث صور نشرتها لها الكاتبة الصحفية هبة محمد بعد الاتفاق معها على نشر مذكراتها، وظهرت الفنانة القديرة بإبتسامة مشرقة ولم يخفت وهج جمالها حيث كانت تلقب بـ "عروس النيل".

الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز التي أكملت عامها الـ85 استطاعت أن تترك بصمة مميزة في السينما المصرية رغم أن افلامها السينمائية لم تتجاوز 18 فيلما في مشوارها الفني.

احدث ظهور لـ الفنانة هدى رمزي

الفنانة هدى رمزي سرقت اهتمام الجمهور قبل اسابيع قليلة في حفل عيد ميلاد النجمة بوسي التي أطفأت شمعة ميلادها الـ 67، وظهرت هدى رمزي الى جانب صديقتها بوسي وابنتيها مي وسارة نور الشريف مع مجموعة المحتفين، وبدت هدى رمزي بملامح متغيّرة بعد غيابها لسنوات عن الأضواء والجمهور، كما ظهرت بوزن زائد.

يذكر ان هدى رمزي تعتبر من احدى جميلات السينما المصرية فقد اشتهرت بملامحها الأوروبية وعيناها الزرقاوتين بينما ابتعدت عن الفن منذ حوالي 27 عامًا.

الفنانة كريمان بأحدث صور متداولة

الفنانة المعتزلة كريمان تصدرت دائرة الضوء في نهاية هذا العام بعد تداول العديد من حسابات السوشيال لها مجموعة صور حديثة لها ظهرت فيها بالحجاب وبملامح متقدمة بالسن لكنها حافظت على جمالها.كريمان تعد من نجمات الزمن الجميل خلال فترة الخمسينيات إلى منتصف الستينيات حيث اعتزلت الفن واختفت عن الأضواء بعد اعتزالها عام 1965.

ظهور نادر لـ نورمان أسعد

الفنانة السورية نورمان أسعد التي اعتزلت الفن وغابت عن الأضواء منذ عام 2017 عقب زواجها، ظهرت قبل أشهر بصور مسربة لها مع أفراد عائلة زوجها أثناء مشاركتها بعزاء تشييع والد زوجها نهرو محمد الكسنزاني.

وبدت نورمان بلقطات بعيدة لكنها ظهرت مرتدية العباءة السوداء مع سروال الجينز، وبدت بملامح جميلة حيث شبهها الجمهور بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، معتبرين بأنها ما تزال تحافظ على جمالها الساحر الذي اشتهرت به.

نجاة الصغيرة بظهور نادر لها

تداول رواد السوشيال في شهر يوليو الماضي عدد من الصور لسكان إحدى العقارات بمنطقة الزمالك، في مصر، وهم يجلسون أمام العقار بعد تعرضه لتصدع، وتردد أن نجاة الصغيرة كانت من ضمن السكان المتواجدين أمام المنزل بعد إخلائه.

وأظهرت الصور المسربة لنجاة الصغيرة، وهي مرتدية النقاب في محاولة منها لإخفاء ملامحها عن المحيطين.

حنان ترك تعود الى السوشيال ميديا

النجمة المصرية المعتزلة حنان ترك نثرت أجواء من السعادة بين الجمهور بعد عودتها مرة أخرى للظهور على السوشيال ميديا قبل أسابيع ماضية حيث قررت مشاركة الجمهور بصور جديدة لها عبر حساباتها على انستجرام وتويتر، وظهرت في احدى الصور وهي تقضي وقت غروب الشمس على أحد الشواطئ، وفي صورة أخرى اطلت برفقة زوجها بشكل رومانسي، لتعود بذلك مرة أخرى إلى مشاركة الجمهور ببعض من لحظاتها السعيدة بعد فترة غياب طويلة امتدت حوالي عامين تقريبًا.

ومن المعروف أن حنان ترك قد أعلنت اعتزال الفن منذ حوالي 10 سنوات من أجل التفرغ لعائلتها المكونة من زوجها الحالي وأبنائها الخمسة، لكنها أعلنت قبل عامين عن استعدادها لتقديم أعمال كرتونية بصوتها.