القائمة الكاملة لجوائز مهرجان القاهرة السينمائي الـ42 و"حد الطار" و"Limbo" وإلهام شاهين أبرز الفائزين

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن مساء اليوم، الخميس، في حفل ختامه، قائمة الأعمال والنجوم الفائزين بجوائز المهرجان في دورته الـ42، والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من النجوم، منهم ليلى علوي ومحمد فراج وريهام عبد الغفور ودرة ونيللي كريم ويسرا وغيرهم.

جائزة إيزيس ويوسف شريف رزق الله

فاز الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن - Lift Like a Girl" إخراج مي زايد، بجائزة إيزيس، وقدرها 10 آلاف دولار، ويقدمها صندوق مشاريع المرأة العربية، لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا، والفيلم تشارك في إنتاجه ألمانيا، والدنمارك، وشهد المهرجان عرضه الأول بالشرق الأوسط وإفريقيا.

الفيلم نفسه فاز أيضًا بجائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور)، وقدرها 15 ألف دولار تمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مناصفة بين المنتج والشركة التي ستقوم بتوزيع الفيلم في جمهورية مصر العربية، وفاز أيضًا بجائزة الهرم البرونزي، والتي تمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني.

أفضل فيلم يعالج قضايا الإتجار بالبشر وأفضل فيلم عربي

فاز فيلم "على طول البحر - Along the Sea " إخراج أكيو فوجيموتو، بجائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر وقدرها 50 ألف جنيه تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والفيلم عُرض في قسم البانوراما الدولية، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما جائزة أفضل فيلم عربي ذهبت إلى فيلمي "غزة مونامور" إخراج عرب ناصر، وطرزان ناصر، و"نحن من هناك" إخراج وسام طانيوس، بالمناصفة، والجائزة قدرها 10 آلاف دولار، وتمنح لمنتج أحد الأفلام المشاركة في أي من المسابقات الثلاث (الدولية - آفاق السينما العربية - أسبوع النقاد).

جائزة فيبريسي وهنري بركات

جائزة "فيبريسي" فاز بها الفيلم البريطاني "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بطولة الفنان أمير المصري، كما فاز نفس الفيلم بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كذلك فاز الفيلم بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة أســكتلندية بعيــدة ينتظــر البت في طلب اللجــوء السياسي الــذي قدمه، ومعه مجموعــة ممــن ينتظرون الأمـل مثلـه.

كما منحت لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية، تنويه خاص لفيلم "الحياة على الهامش - Life On The Horn" إخراج مو هراوي، وفاز الفيلم الوثائقي السويسري "المباراة" إخراج رومان هودل، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذلك ضمن منافسات مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة والفيلم شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جائزة يوسف شاهين وفتحي فرج

وفاز الفيلم الكوبي "إيزابيل" للمخرجة المصرية ساره الشاذلي، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، وقدرها 5 آلاف دولار مقدمة من منصة Watch It، وذلك ضمن منافسات مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة.

فاز الفيلم الهولندي "ذهب- Gold" إخراج روجيه هيسب، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذلك ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما فاز الفيلم الصيني "الأفضل لم يأت بعد - The Best Is Yet to Come" إخراج جينج وانج، بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وذلك ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي، ومنحت لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، تنويه خاص للفيلم المغربي "خريف التفاح - The Fall of Apples Trees" إخراج محمد مفتكر.

أفضل أداء تمثيلي وفيلم غير روائي

وفاز الممثل فيصل الدوخي بجائزة أحسن أداء تمثيلي، عن دوره في الفيلم السعودي "حد الطار - The Tambour of Retribution" إخراج عبدالعزيز الشلاحي، والذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، كما فاز بجائزة صلاح أبو سيف للجنة التحكيم الخاصة، والفيلم الذي شهد المهرجان عرضه العالمي الأول تدور أحداثه حول "ابن السياف" الذي يقع في حب ابنة مغنية أفراح شعبية، في نهاية التسعينيات وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة، وفي مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، يصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانًا أفضل.

كما فاز الفيلم الوثائقي "نحن من هناك - We Are from There" إخراج وسام طانيوس، بجائزة أحسن فيلم غير روائي، وذلك ضمن منافسات مسابقة آفاق السينما العربية.

أفضل فيلم عربي وأفضل ممثل وممثلة

فاز فيلم "تحت السموات والأرض - Under The Concrete" للمخرج روي عريضة، بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي وتمنح للمخرج، وذلك ضمن منافسات مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما منحت لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي، تنويه خاص لفيلم "غزة مونامور - Gaza Mon Amour" إخراج عرب ناصر، طرزان ناصر.

كما فازت الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان.

كذلك فاز الممثل جوليان فرجوف بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "دروس اللغة الألمانية - German Lessons" إخراج بافل جي. فيسناكوف، والذي شارك في المسابقة الدولية للدورة 42 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز الفيلم المكسيكي (50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ - or Two Whales Meet on the Beach 50) للمخرج خورخي كوتشي، بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو.

فيلم "مؤتمر – Conference" من إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، فاز بجائزة الهرم الفضي جائزة لجنة التحكيم الخاصة والتي تمنح لأحسن مخرج.